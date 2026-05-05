Duncan Robinson i suoi tiri per far svoltare Detroit Dodici mesi dopo il suicidio del fratello

Da gazzetta.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Duncan Robinson ha segnato alcuni tiri decisivi per la squadra di Detroit, cercando di cambiare le sorti delle partite. A circa un anno dalla morte del fratello, avvenuta nel 2025, a causa di una lunga lotta contro le dipendenze, Robinson continua a giocare con impegno. La perdita di Eli ha avuto un forte impatto sulla sua vita, e lui ha mantenuto la sua attività sportiva nonostante il dolore.

Maggio è il mese della consapevolezza sulla salute mentale. È anche uno dei momenti più importanti della stagione Nba, con i playoff nel vivo. Proprio nel giorno di gara 7 tra Detroit e Orlando, poi vinta dai Pistons, Espn ha pubblicato un video che racconta la storia di Eli Robinson, fratello di Duncan, guardia di Detroit. Per Duncan maggio dell’anno scorso è stato il primo mese della sua vita senza il fratello Eli, morto suicida il 30 aprile 2025, a 34 anni. Duncan sta giocando la sua prima stagione a Detroit, dopo sette anni a Miami: undrafted nel 2018, è uno dei migliori tiratori della lega (39,9% da 3 in carriera, 41% quest'anno) e ha firmato il contratto più ricco di sempre per un giocatore non scelto al draft.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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