Duncan Robinson ha segnato alcuni tiri decisivi per la squadra di Detroit, cercando di cambiare le sorti delle partite. A circa un anno dalla morte del fratello, avvenuta nel 2025, a causa di una lunga lotta contro le dipendenze, Robinson continua a giocare con impegno. La perdita di Eli ha avuto un forte impatto sulla sua vita, e lui ha mantenuto la sua attività sportiva nonostante il dolore.

Maggio è il mese della consapevolezza sulla salute mentale. È anche uno dei momenti più importanti della stagione Nba, con i playoff nel vivo. Proprio nel giorno di gara 7 tra Detroit e Orlando, poi vinta dai Pistons, Espn ha pubblicato un video che racconta la storia di Eli Robinson, fratello di Duncan, guardia di Detroit. Per Duncan maggio dell’anno scorso è stato il primo mese della sua vita senza il fratello Eli, morto suicida il 30 aprile 2025, a 34 anni. Duncan sta giocando la sua prima stagione a Detroit, dopo sette anni a Miami: undrafted nel 2018, è uno dei migliori tiratori della lega (39,9% da 3 in carriera, 41% quest'anno) e ha firmato il contratto più ricco di sempre per un giocatore non scelto al draft.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Duncan Robinson, i suoi tiri per far svoltare Detroit. Dodici mesi dopo il suicidio del fratello

Notizie correlate

Shai da record, Doncic show: 51 punti e i Lakers schiacciano Chicago. Robinson riaccende DetroitShai Gilgeous-Alexander ha infranto il record Nba di partite consecutive con almeno 20 punti realizzati: nella 127ª di fila è stato protagonista nel...

Shai piega Golden State, ma coach Kerr polemizza sui tiri liberi. Clamorosi Nets: rimonta da -23, Detroit ko"Non ce l'ho con Gilgeous-Alexander, ma con le regole che lo fanno andare in lunetta", dice l'allenatore dei Warriors dopo la sconfitta contro OKC.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Playoff NBA, Cade Cunningham da sogno: 45 punti, record nella storia dei Pistons. VIDEO; Pistons da -24 a +14: disastro totale dei Magic e serie sul 3-3; Questi Pistons non sono pronti: stessi errori in gara 4, i Magic fanno 3-1; Cade Cunningham tiene a galla i Pistons con 45 punti.

NBA, Duncan Robinson tre anni fa voleva fare il giornalista, ora è titolare alle FinalsL’ex scrittore di Grantland e The Ringer Mark Titus, esperto di college basket, ha condiviso su Twitter un messaggio privato ricevuto da Duncan Robinson nel 2017, chiedendo consigli per una carriera ... sport.sky.it

Nel momento in cui Wemby ha superato il record di Tim Duncan per punti segnati all’esordio ai Playoff, le telecamere sono andate a cercare ovviamente The Big Fundamental. Di fianco a lui l’altra metà delle Twin Towers, l’Ammiraglio Robinson che nel fratte - facebook.com facebook

"Wesley Robinson" - Results on X | Live Posts & Updates x.com