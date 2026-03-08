Shai piega Golden State ma coach Kerr polemizza sui tiri liberi Clamorosi Nets | rimonta da -23 Detroit ko
I Warriors perdono contro i Thunder, con Shai Gilgeous-Alexander protagonista, mentre l’allenatore dei Golden State si lamenta delle regole sui tiri liberi. I Nets effettuano una rimonta sorprendente, recuperando un vantaggio di 23 punti, e i Pistons subiscono una sconfitta. Dopo la partita, l’allenatore dei Warriors ha espresso il suo disappunto riguardo alle decisioni arbitrali che coinvolgono il giocatore dei Thunder.
"Non ce l'ho con Gilgeous-Alexander, ma con le regole che lo fanno andare in lunetta", dice l'allenatore dei Warriors dopo la sconfitta contro OKC. Orlando sbanca Minneapolis, troppo Giannis per gli Utah Jazz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Riscatto Knicks: +54 sui Nets. Shai domina a casa Antetokounmpo, Duren spinge DetroitNew York lascia a 66 Brooklyn, 40 punti di Gilgeous Alexander nel successo dei Thunder a Milwaukee.
NBA, Detroit piega Oklahoma: vincono anche Denver, Milwaukee, Houston, San Antonio e Golden StateNotte ricca di partite tra mercoledì e giovedì nel campionato NBA: i Pistons superano i Thunder, i Nuggets dominano Boston, successo allo scadere per...
NBA, Shai Gilgeous-Alexander sale a 125 gare da almeno 20 punti: -1 dal record di WiltPur faticando al tiro, Shai Gilgeous-Alexander ha chiuso con 27 punti contro i Golden State Warriors, realizzando anche la tripla del +5 che ha chiuso definitivamente i conti nel quarto periodo. Per l ... sport.sky.it
Shai domina Indiana, Curry piega Denver: doppio successo per Okc e Golden StateIn una giornata surreale per lo scandalo sul gioco d’azzardo, la Nba trova rifugio in campo: nella riedizione delle Finals servono due supplementari ai Thunder di Shai (55 punti) per battere Indiana, ... gazzetta.it