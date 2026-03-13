Shai da record Doncic show | 51 punti e i Lakers schiacciano Chicago Robinson riaccende Detroit

Nella notte di basket, Shai Gilgeous-Alexander ha segnato oltre 20 punti per la 127ª partita consecutiva, superando il record di Chamberlain. I Lakers hanno dominato Chicago con una vittoria schiacciante, mentre Doncic ha messo a segno 51 punti in una partita che ha lasciato il segno. Intanto, Robinson ha contribuito a riaccendere le speranze di Detroit con una prestazione importante.

Shai Gilgeous-Alexander ha infranto il record Nba di partite consecutive con almeno 20 punti realizzati: nella 127ª di fila è stato protagonista nel successo per 104-102 degli Oklahoma City Thunder contro i Boston Celtics deciso dai tiri liberi di Holmgren nel finale. Denver passa a San Antonio mentre Detroit supera Philadelphia. Ecco le nove partite giocate nella notte. Per la 127ª partita consecutiva Gilgeous-Alexander mette a referto almeno 20 punti, supera Wilt Chamberlain e firma il nuovo record. I Thunder (52-15), trascinati dal loro Mvp superano i Celtics (43-23). SGA chiude con 35 punti ma la giocata decisiva la produce Holmgren che firma i due liberi che regalano il successo alla squadra di casa a un secondo dalla sirena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Shai da record, Doncic show: 51 punti e i Lakers schiacciano Chicago. Robinson riaccende Detroit Articoli correlati Leggi anche: Luka Don?i? show: 46 punti e Lakers travolgenti contro Chicago NBA, i risultati della notte (13 marzo): Shai Gilgeous-Alexander trascina Oklahoma City Thunder, show da 51 di Luka Don?i?Si sono disputati nove match dell’NBA questa notte e il risultato di maggior peso arriva da Oklahoma City Thunder-Boston Celtics, dove i Thunder... Aggiornamenti e notizie su Shai da record Doncic show 51 punti e i... Temi più discussi: Il paradosso di Shai: più domina, più i dubbi crescono su di lui; NBA, SGA a un passo dal record storico di Chamberlain: stanotte può raggiungerlo; NBA, i risultati della notte (13 marzo): Shai Gilgeous-Alexander trascina Oklahoma City Thunder, show da 51 di Luka Don?i?; Ancora su Shai, Steve Kerr: Sfrutta le regole e fa bene. Ma dobbiamo cambiare. NBA, i risultati della notte (13 marzo): Shai Gilgeous-Alexander trascina Oklahoma City Thunder, show da 51 di Luka Don?i?Si sono disputati nove match dell’NBA questa notte e il risultato di maggior peso arriva da Oklahoma City Thunder-Boston Celtics, dove i Thunder vincono ... oasport.it Shai nella storia: pareggiato un record di Chamberlain!La prova di stanotte permette a Shai Gilgeous-Alexander di entrare nella storia per la striscia più lunga di gare da almeno 20 punti pareggiando Wilt Chamberlain. generationsport.it Shai Gilgeous-Alexander ha spiegato, in conferenza stampa, il processo decisionale che lo ha portato a scegliere lo step back da tre punti per decidere la sfida contro i Denver Nuggets #cronachedibasket #nba #shaigilgeousalexander #oklahomacitythund - facebook.com facebook 126 partite di fila da almeno 20 punti: Shai si consacra maestro di consistenza. Eguaglia il record di un mostro sacro, festeggia battendo Denver con la tripla decisiva a 3" dalla fine. I Nuggets sono solo Jokic, Malone venne cacciato per molto meno rispetto ai d x.com