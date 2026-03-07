Carta d’identità elettronica a Roma nuovi open day 7 e 8 marzo | dove e come prenotarsi

A Roma, negli uffici anagrafici di diversi Municipi, saranno aperti i nuovi open day dedicati al rilascio della carta d’identità elettronica il 7 e 8 marzo. In particolare, i Municipi interessati sono il III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII e XV, insieme all’ex Pit. Le persone interessate potranno prenotarsi seguendo le modalità indicate.

Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day 28 febbraio e 1° marzo: dove e come prenotarsiSabato 28 e domenica 1 marzo uffici anagrafici dei Municipi VI, VII, VIII, XI, XII, XV ed ex Pit aperti per la carta d’identità elettronica a Roma.

Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day il 7 e 8 febbraio: dove e come prenotarsiSabato 7 e domenica 8 febbraio uffici anagrafici dei Municipi VI, VII, XI e XII ed ex Pit aperti per la carta d’identità elettronica a Roma.

Nuovo Open Day per la Carta d’Identità Elettronica a Roma 7 e 8 Marzo: come partecipareSabato 7 e domenica 8 marzo i cittadini romani avranno la possibilità di richiedere la Carta d’Identità Elettronica (CIE) in occasione di un nuovo Open ... funweek.it

Carta d’identità elettronica: nuovi pomeriggi di apertura all’anagrafe di BustoDal 16 marzo gli sportelli anagrafe aprono anche il lunedì e mercoledì pomeriggio su appuntamento. Il servizio sperimentale, attivo fino al 27 maggio, punta a facilitare i rinnovi prima dello stop all ... varesenoi.it

