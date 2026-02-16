Due anni fa la strage di via Mariti la vedova | No al supermercato faremmo la spesa sui morti FOTO

Cerimonia ufficiale in ricordo delle cinque vittime, Funaro: "Cantiere ancora sotto sequestro, detto fin dall'inizio che un parco mi avrebbe fatto piacere" Sotto una pioggia a tratti battente, nel grigio del cielo e dello scheletro di cemento che resta in via Mariti, si è tenuta questa mattina la cerimonia di ricordo dei cinque operai morti sul cantiere per la costruzione di una nuova Esselunga, ormai due anni fa, il 16 febbraio 2024. Resta una targa, oggi, a ricordare i loro nomi: Luigi Coclite di 59 anni, Mohammed El Farhane di 24, Taoufik Haidar di 45, Bouzekri Rahimi di 56, Mohamed Toukabri di 54.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Due anni dopo la tragedia che ha causato la morte di cinque operai nel cantiere di via Mariti, i residenti chiedono un incontro per discutere il futuro dell’area.

Un uomo e una donna sono stati smascherati dalle telecamere di sorveglianza mentre cercavano di rubare il cellulare di un’anziana al supermercato.

