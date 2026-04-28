I primi giorni dei cassonetti intelligenti all' Umbertino buste per la strada | scattano i controlli Amiu

A Bari, i residenti delle zone Umbertino e Madonnella si confrontano con i primi giorni di utilizzo dei cassonetti intelligenti installati da Comune e Amiu. Durante questa fase di ambientamento, sono stati segnalati alcuni problemi, mentre sono stati avviati i controlli da parte dell'azienda di gestione dei rifiuti. Nel frattempo, sono state notate anche alcune buste lasciate in strada, segno di un inizio non ancora del tutto fluido.

Prosegue non senza qualche problema la fase di ambientamento dei residenti di Madonnella e Umbertino alle prese con i nuovi cassonetti intelligenti installati da Comune di Bari e Amiu. Una piccola rivoluzione avviata alcuni giorni fa: gli operatori dell'azienda cittadina di igiene urbana hanno.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate In arrivo a Bari 51 cassonetti intelligenti: la mappa delle installazioni tra Madonnella e UmbertinoIl numero dei contenitori sarà inferiore a quelli attuali perchè consentirà una maggiore capienza di conferimento. Amiu si rinnova a Foggia: raccolta rifiuti più efficiente con cassonetti intelligenti e nuovo parco mezziPer il Comune di Foggia, si tratta di “un investimento importante che si traduce in servizi più efficienti, interventi più rapidi e una città più... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Al via l’installazione dei primi 51 cassonetti intelligenti: stamattina la presentazione del servizio sperimentale in partenza a Madonnella e nell’Umbertino; Bari, al via le installazioni dei cassonetti intelligenti all'Umbertino e Madonella: ecco come ottenere la tessera; A Bari arrivano i nuovi cassonetti intelligenti: si apriranno con l'app o la tessera. Ecco come funzionano; Lo spaccio 'a catena': arrestato pusher già fermato due giorni prima. A Bari ordinanze, protocolli e riunioni: breve storia di una «movida tormentata» all'UmbertinoDa 20 mesi residenti, commercianti e amministratori sono in cerca di un equilibrio: ultimo capitolo l'ordinanza, entrata ieri in vigore, che impone di spostare i tavolini dei locali di largo Adua e pi ... lagazzettadelmezzogiorno.it Al via l’installazione dei primi 51 cassonetti intelligenti: presentato il servizio sperimentale in partenza a Madonnella e nell’UmbertinoAl via l’installazione dei primi 51 cassonetti intelligenti: presentato il servizio sperimentale in partenza a Madonnella e nell’Umbertino ... ilikepuglia.it La richiesta dei residenti dell'Umbertino al sindaco - facebook.com facebook Movida all'Umbertino, i residenti puntano sull'ordinanza sperimentale: "Contrasterà le aggregazioni massive" x.com