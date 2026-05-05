Blitz a Torre Annunziata | arrestato pusher con droga tra Salerno e Napoli

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno effettuato un blitz a Torre Annunziata durante un controllo stradale, portando all’arresto di un uomo trovato in possesso di droga. Durante le operazioni, i finanzieri hanno scoperto un laboratorio clandestino tra Salerno e Napoli, e nella casa dell’arrestato sono stati sequestrati diversi quantitativi di sostanze stupefacenti e materiale utilizzato per il confezionamento.

?? Cosa scoprirai Come ha fatto un semplice controllo stradale a svelare un laboratorio? Cosa hanno trovato i finanzieri nella casa dell'uomo a Salerno? Perché lo spaccio si muoveva tra Salerno e Torre Annunziata? Quali altri complici potrebbero emergere dall'analisi del materiale sequestrato??? In Breve Sequestrati 56 grammi di mannite e bilancino nella residenza dell'uomo a Salerno. L'uso di macchina per il sottovuoto indica una distribuzione organizzata tra le province. Il .🔗 Leggi su Ameve.eu

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