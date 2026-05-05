Blitz a Torre Annunziata | arrestato pusher con droga tra Salerno e Napoli

Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno effettuato un blitz a Torre Annunziata durante un controllo stradale, portando all’arresto di un uomo trovato in possesso di droga. Durante le operazioni, i finanzieri hanno scoperto un laboratorio clandestino tra Salerno e Napoli, e nella casa dell’arrestato sono stati sequestrati diversi quantitativi di sostanze stupefacenti e materiale utilizzato per il confezionamento.

?? Cosa scoprirai Come ha fatto un semplice controllo stradale a svelare un laboratorio? Cosa hanno trovato i finanzieri nella casa dell'uomo a Salerno? Perché lo spaccio si muoveva tra Salerno e Torre Annunziata? Quali altri complici potrebbero emergere dall'analisi del materiale sequestrato??? In Breve Sequestrati 56 grammi di mannite e bilancino nella residenza dell'uomo a Salerno. L'uso di macchina per il sottovuoto indica una distribuzione organizzata tra le province. Il .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz a Torre Annunziata: arrestato pusher con droga tra Salerno e Napoli Notizie correlate Battipaglia, blitz dei Carabinieri: arrestato pusher con droga e armaI carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di S. Nascondeva droga in auto e a casa, blitz della Finanza: arrestato pusherUn’operazione della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di un uomo, originario della provincia di Salerno, trovato in possesso di cocaina e di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Un 59enne di Torre Annunziata gestiva l’affare prostitute tra Boscoreale e Boscotrecase; Blitz anti-droga: arrestato un uomo di Torre, sequestrato materiale nella sua abitazione nel salernitano; Palazzo Fienga, simbolo da cancellare: Piantedosi e Salvini alla demolizione; Fermato con la cocaina nello scooter: arrestato dopo il blitz in casa nel Salernitano. Palazzo Fienga, simbolo da cancellare: Piantedosi e Salvini alla demolizioneDa oggi, a mezzogiorno in punto, le ruspe entreranno in azione per cancellare definitivamente Palazzo Fienga, simbolo per decenni del potere del clan Gionta e ferita aperta nel cuore di ... ilmattino.it Torre Annunziata, le ruspe a Fortapàsc: il bunker della camorra restituito alla legalità Torre Annunziata, le ruspe a Fortapàsc: il bunker della camorra restituito alla ...Da domani la demolizione di Palazzo Fienga a Torre Annunziata, il fortino del clan Gionta raccontato da Giancarlo Siani ... napoli.repubblica.it È morto il magistrato Diego Marmo, l'ex procuratore capo di Torre Annunziata che negli anni '80 seguì il maxiprocesso alla camorra che vedeva Enzo Tortora (poi assolto con formula piena) tra gli imputati. Magistrato di lungo corso, il suo nome balzò agli onori - facebook.com facebook È previsto che inizi oggi la demolizione di Palazzo Fienga, simbolo della camorra a Torre Annunziata, vicino a Napoli, fin dagli anni Ottanta (Il palazzo era il “Fortapàsc” del celebre film di Marco Risi su Giancarlo Siani, ucciso nel 1985) x.com