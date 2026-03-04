Circolavano con contanti e droga nascosta nei pantaloncini sotto i calzoni ad Arezzo due arresti per spaccio

Due cittadini nigeriani sono stati arrestati ad Arezzo dalla Polizia di Stato con l'accusa di spaccio di droga nelle aree designate come zone rosse. Durante l’operazione, gli agenti hanno sequestrato sostanze stupefacenti e un consistente quantitativo di contanti. I due uomini sono stati trovati con denaro nascosto nei pantaloncini sotto i calzoni e con droga nascosta durante i controlli.

Due cittadini stranieri sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti nel centro di Arezzo, all'interno delle cosiddette zone rosse durante i controlli della Polizia di Stato. Entrambi, di origine nigeriana, sono stati trovati in possesso di droga e denaro contante in due distinti episodi avvenuti nei pressi della stazione ferroviaria e dei giardini di Campo di Marte. Due arresti per spaccio ad Arezzo Il primo arresto: droga nascosta nei pantaloni Il secondo arresto: hashish e marijuana pronti per la vendita Due arresti per spaccio ad Arezzo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'operazione si è inserita nell'ambito delle attività di controllo del territorio con particolare attenzione alle aree del centro cittadino considerate più sensibili per l'allarme sociale.