Durante una recente competizione di drifting, l’equipaggio Contender ha concluso al 8° posto in Italia. La gara ha visto la cattura di centinaia di tonni, con modalità di gestione e di conservazione durante l’evento. Il titolo è stato assegnato a un’altra squadra, che si è qualificata per partecipare ai Mondiali in Sudafrica. Sono stati inoltre presentati dettagli sulla strategia di pesca e sulle tecniche utilizzate durante la competizione.

? Cosa scoprirai Come hanno gestito le centinaia di tonni catturati durante la gara?. Chi ha vinto il titolo e volerà ai Mondiali in Sudafrica?. Perché il catch and release è stato fondamentale per l'ecosistema?. Quali sfide tecniche hanno permesso all'equipaggio Contender di entrare in top ten?.? In Breve Vincitori Topa Gigia di Jesolo qualificati ai Mondiali in Sudafrica.. Catturati 100 tonni rossi e 150 alletterati durante la gara.. Accreditamenti e consegna materiali tecnici iniziati il 30 aprile.. Podio completato dai club di Pesaro e Ravenna.. L’equipaggio Contender del Circolo Nautico Sambenedettese conquista l’ottavo posto su 53 partecipanti al 41° Campionato Italiano Assoluto Drifting, conclusosi lo scorso fine settimana presso il Porto Turistico Marinara di Marina di Ravenna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Drifting: l’equipaggio Contender ottiene l’8° posto in Italia

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