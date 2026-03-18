Alphabet Italia ottiene la Gold Medal EcoVadis

Alphabet Italia, società di noleggio a lungo termine del BMW Group, ha ottenuto la medaglia d’oro EcoVadis con un punteggio di 85 su 100. La società si è classificata tra il top 5% delle aziende valutate a livello mondiale negli ultimi dodici mesi. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

(Adnkronos) – Alphabet Italia, società di noleggio a lungo termine del BMW Group, conquista la Gold Medal di EcoVadis con un punteggio di 85100, posizionandosi nel top 5% delle aziende valutate a livello globale negli ultimi dodici mesi. Secondo quanto comunicato dalla società, Alphabet Italia ha consolidato politiche, procedure e sistemi di controllo in tutte le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Alphabet Italia rafforza la leadership green: Gold Medal EcoVadis e top 5% mondialeLa sostenibilità, per le imprese, è sempre meno una voce reputazionale e sempre più un indicatore concreto di solidità strategica. Alphabet Italia: Oro EcoVadis, top 5% globaleAlphabet Italia ha ottenuto la Gold Medal EcoVadis con un punteggio di 85 su 100, posizionandosi nel top 5% globale delle aziende valutate. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alphabet Italia Temi più discussi: Alphabet Italia conquista la Gold Medal EcoVadis, eccellenza ESG e mobilità sostenibile; Alphabet Italia conquista la Gold Medal EcoVadis; Con Alphabet Italia la mobilità aziendale diventa sostenibile; Eccellenza ESG: Alphabet Italia conquista la Gold Medal EcoVadis. Alphabet Italia conquista la Gold Medal EcoVadisAlphabet Italia ottiene la Gold Medal EcoVadis ed entra nel top 5% mondiale. Nel mercato della mobilità sostenibile, dove la credibilità non si ... affaritaliani.it Alphabet Italia conquista la Gold Medal EcoVadis: tra le aziende più sostenibili al mondoAlphabet Italia, società di noleggio a lungo termine del BMW Group, compie un passo decisivo nel proprio percorso di sostenibilità ottenendo la Gold Medal di EcoVadis con un punteggio di 85/100, un ri ... megamodo.com Nel giro di pochi anni la spesa in conto capitale delle Big Tech sta cambiando scala. Secondo stime basate su previsioni, Amazon, Alphabet (Google), Meta e Microsoft potrebbero aumentare gli investimenti complessivi di circa il 70% su base annua, fino a un - facebook.com facebook