Dove il bosco racconta | escursione con arrustuta a Monte Petroso
Domenica 17 maggio 2026, alle ore 10, escursione al Bosco di Monte Petroso, antica riserva naturale legata alla presenza di un monastero secolare che custodisce ancora oggi un paesaggio autentico e sorprendente.A pochi minuti dal caos cittadino, nel cuore di uno dei luoghi più amati dai.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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