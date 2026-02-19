Brianna Mohr muore congelata durante l’escursione sul Monte Marcy con il suo cane

Brianna Mohr ha perso la vita a causa delle temperature gelide durante un'escursione sul Monte Marcy, nel New Jersey. La donna si trovava in missione con il suo cane quando è stata sorpresa dal freddo intenso, che ha causato il suo decesso. I soccorritori hanno trovato il corpo senza vita poco dopo, mentre il cane si è salvato rifugiandosi in un anfratto. La passione di Brianna per le escursioni in luoghi remoti si è conclusa tragicamente a causa delle condizioni climatiche estreme. La sua avventura si è trasformata in una tragedia improvvisa.

La tragedia nel New Jersey. Una passione sconfinata per la natura, le vette, il silenzio dei luoghi estremi. E poi il gelo, quello vero, che non lascia scampo. La tragedia di Brianna Mohr scuote il Nordest degli Stati Uniti: la 21enne del New Jersey è morta per ipotermia mentre scalava il Monte Marcy, la vetta più alta dello Stato di New York, nel cuore delle Adirondack Mountains. Giovedì scorso, intorno alle 15, Brianna ha chiamato il 911. Era scivolata fuori dal sentiero ed era rimasta aggrappata al fianco della montagna, con temperature sotto lo zero e il suo cane accanto. Una scena che sembra uscita da un film di sopravvivenza, ma che purtroppo è cronaca nuda e cruda.