Monte Pero e la Linea Gotica | escursione

Sopra il centro abitato di Vergato si trova il Monte Pero, un rilievo che si affaccia sulla vallata del Reno e sulla stessa cittadina. La zona è nota anche per essere stata teatro di eventi storici legati alla Linea Gotica, una delle linee difensive della Seconda guerra mondiale. L’escursione sul Monte Pero permette di osservare da vicino i resti e le strutture di quel periodo.

Sopra l’abitato di Vergato si trova il Monte Pero, che domina la vallata del Reno e la stessa cittadina di Vergato. Tra la fine del ’44 e l’aprile del ’45 questo massiccio montuoso fu punto cardine della linea Gotica nel controllo della valle del Reno; ancora oggi rimangono segni di quei giorni.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Intorno a OME e alla SELLA dell'OCA con un ricordo partigiano. Fanano, commemorazione lungo la linea Gotica con soldati americani: videoUn momento di emozione per ricordare quanto accaduto nella fase finale della Seconda Guerra Mondiale. Museo della Linea Gotica. Rubati due reperti bellici tra cui la mitragliatrice MgSpariti due importanti reperti bellici della Seconda guerra mondiale dalla Mostra permanente della Linea Gotica di Vernio.