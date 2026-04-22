Espulsi due fratelli irregolari | operazione della Polizia di Stato a Bergamo

Due fratelli irregolari sono stati espulsi durante un’operazione della Polizia di Stato a Bergamo. Uno dei due, con precedenti per droga, è stato fermato dai Carabinieri, che hanno avviato le procedure per il rimpatrio. Dopo il fermo, le autorità hanno disposto il rimpatrio in Marocco, con l’intervento del Prefetto e del Questore. La vicenda si è conclusa con l’esecuzione del provvedimento di espulsione.

IL PROVVEDIMENTO. Uno con precedenti per droga. Dopo il fermo dei Carabinieri, rimpatrio in Marocco disposto da Prefetto e Questore. La Polizia di Stato di Bergamo ha eseguito, nella giornata del 20 aprile, due espulsioni nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare. I provvedimenti hanno riguardato due cittadini marocchini, fratelli, entrambi presenti sul territorio nazionale senza un regolare titolo di soggiorno. I due uomini sono stati individuati da una pattuglia dei Carabinieri e successivamente condotti all’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo. Qui è stata svolta l’attività istruttoria che ha consentito di verificare la loro posizione e avviare le procedure previste dalla normativa vigente.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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