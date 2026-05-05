A Rogoredo, nel quartiere di Merezzate, è attivo un progetto chiamato “Hubita insieme” che offre un doposcuola per bambini e ragazzi. Il laboratorio educativo coinvolge anche le mamme, proponendo corsi dedicati a loro. L’iniziativa si svolge in un contesto di collaborazione tra diverse realtà locali e si rivolge a famiglie e giovani del quartiere. Non sono stati forniti dettagli sui servizi specifici o sulle modalità di partecipazione.

Si chiama “ Hubita insieme “ ed è un laboratorio educativo diffuso per bambini, ragazzi e genitori nel quartiere Merezzate – Rogoredo. "Nasce con l’obiettivo di costruire una comunità educante di prossimità, mettendo in rete scuole, associazioni culturali e centri musicali del territorio – spiegano dietro le quinte –. Il progetto attiverà il doposcuola, corsi di italiano per le mamme e rafforzerà laboratori educativi e culturali". Con un duplice obiettivo: contrastare la povertà educativa e favorire l’integrazione sociale, "creando spazi accessibili e inclusivi, dove le famiglie possano crescere insieme". Il laboratorio sarà “diffuso“ perché l’idea è quella di creare spazi e opportunità distribuite nel quartiere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Doposcuola a Rogoredo. E corsi per le mamme con “Hubita insieme“

Notizie correlate

Le mamme diventano poetesse: a Rimini premiate le vincitrici di “Mamme in Poesia”Nell’ambito di Miss Mamma Italiana, 24 mamme premiate nelle passate edizioni si sono sfidate con poesie e racconti dedicati al Natale.

Corsi per vivere insieme anche per chi non dirà “sì”Corsi di preparazione al matrimonio? Solo il rito religioso prevede un obbligo per i futuri sposi, mentre per il rito civile, ormai preponderante,...