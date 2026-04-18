Corsi per vivere insieme anche per chi non dirà sì

Negli ultimi anni, i corsi di preparazione al matrimonio sono diventati opzionali, soprattutto per il rito civile, che rappresenta la maggior parte dei matrimoni. A differenza del rito religioso, che richiede un percorso formativo, per la cerimonia civile non esiste alcun obbligo di partecipazione. Questa scelta rende i corsi un’opzione per chi desidera approfondire aspetti pratici e relazionali prima di unire le proprie vite.

Corsi di preparazione al matrimonio? Solo il rito religioso prevede un obbligo per i futuri sposi, mentre per il rito civile, ormai preponderante, non c’è alcun percorso obbligatorio per prepararsi ad una vita insieme. Qualche Comune (in quanto ente di riferimento del rito) ha iniziato a colmare il vuoto. In Lombardia, ad esempio, lo fa il Comune di Milano e, da ottobre scorso, anche quello di Lecco. In partenza, ora, c’è anche Brescia, con un percorso laico promosso dalla cooperativa Butterfly (che si occupa di violenza sulle donne) con la collaborazione del Comune e il sostegno economico della Fondazione “Una nessuna centomila”. In tre...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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