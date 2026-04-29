Fossacesia | via Colle Castagna riapre prima del previsto dopo il maltempo

A Fossacesia, via Colle Castagna riaprirà domani alle 10:00, in anticipo rispetto alla data prevista. La strada era stata chiusa a causa delle conseguenze del maltempo e il ripristino è stato completato con due anni di anticipo rispetto alla scadenza originale del 15 maggio 2026. La riapertura rappresenta un intervento tempestivo per ripristinare la circolazione nella zona.

? Cosa sapere Via Colle Castagna a Fossacesia riapre domani alle ore 10:00 dopo il maltempo.. Il ripristino anticipa di due settimane la scadenza originaria del 15 maggio 2026.. Domani alle ore 10:00 il cavalcavia di Via Colle Castagna, situato nel territorio di Fossacesia e sovrastante l’autostrada A14, tornerà operativo anticipando di oltre due settimane la scadenza del 15 maggio 2026. La decisione mette fine al blocco stradale causato dalle violente precipitazioni che hanno colpito la zona tra il 31 marzo e il 2 aprile scorsi, quando il maltempo aveva generato gravi criticità su diverse arterie comunali e provinciali, costringendo alla chiusura proprio di questo snodo autostradale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fossacesia: via Colle Castagna riapre prima del previsto dopo il maltempo Notizie correlate Riaprono diverse strade a Fossacesia dopo l'emergenza maltempo, resta chiuso il viadotto Colle CastagnaNel pomeriggio di giovedì 9 aprile, si è riunito il Centro operativo vomunale (Coc) del Comune di Fossacesia, presieduto dal sindaco Enrico Di... Fossacesia, riapre in anticipo il cavalcavia sull'autostrada A14 di via Colle CastagnaRiaprirà domani mattina (giovedì 30 aprile), alle ore 10, il cavalcavia sull'autostrada A14 di via Colle Castagna, nel territorio comunale di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Fossacesia, maltempo: riaprono diverse strade, resta chiuso il viadotto Colle Castagna; Martina Franca riorganizzato il mercato settimanale | riaprono diverse strade alla viabilità. Fossacesia: riapre in anticipo il cavalcavia sull’A14Fossacesia, riapre in anticipo il cavalcavia sull'A14 di via Colle Castagna, chiuso dopo il maltempo di fine marzo ... rete8.it Fossacesia, riapre in anticipo cavalcavia sull'A14 dopo danni da maltempo(ANSA) - CHIETI, 29 APR - Riaprirà domani alle 10 il cavalcavia sull'autostrada A14 di Via Colle Castagna, nel territorio comunale di Fossacesia, interessato nelle scorse settimane da interventi di ri ... msn.com AVVISO VIABILITÀ DIVIETO DI TRANSITO SUL PONTE DI SCAVALCO CHE ATTRAVERSA L’AUTOSTRADA A14 SITO IN VIA COLLE CASTAGNA Si informa la cittadinanza che a causa di lavori di messa in sicurezza disposti da società Autostrade per - facebook.com facebook