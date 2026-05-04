Tre persone sono state indagate per il concerto tenuto nel 2022 a Barletta, durante una tappa del Jova Beach Party di Jovanotti. L’evento si è svolto quattro anni fa e ora, a distanza di tempo, sono stati avviati procedimenti legali nei confronti di tre individui coinvolti. La procura ha aperto un’indagine per verificare eventuali irregolarità legate all’organizzazione e alla gestione dell’evento.

Nel 2022 a Barletta si è tenuto ilJova Beach Party: un evento che ha coinvolto tutto il litorale ma che ha fatto anche tanto discutere. Adesso l’organizzazione è al centro di un’indagine per presunti interventi abusivi sulla costiera. Si contano tre indagati che vanno dall’abusivismo edilizio all’inquinamento ambientale colposo, fino al falso ideologico. Nel registro degli indagati sono finitiFrancesco Lomoro, dirigente del Settore Lavori pubblici del Comune di Barletta,Michele Cianci, all’epoca amministratore unico della Bar.S.A. spa, e l’ingegnereMario Luigi Dicandia, progettista incaricato dalla società organizzatrice dell’evento, la Trident Music.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Jova Beach Party: 3 indagati per il concerto a Barletta

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