Lucca maxi incendio sul Monte Faeta evacuate 3500 persone da Asciano forti venti propagano fiamme sul lato pisano - VIDEO

Lo scorso 28 aprile si è sviluppato un maxi incendio sul Monte Faeta, coinvolgendo le zone di Lucca e Pisa. Le fiamme si sono propagate a causa di forti venti, costringendo circa 3.500 persone a lasciare le proprie abitazioni in località Asciano. Sul luogo sono stati allestiti centri di accoglienza per le persone evacuate, mentre le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Scoppiato lo scorso martedì 28 Aprile, l'incendio si è spostato dal versante lucchese a quello pisano: migliaia le persone evacuate; a Lucca sono stati allestiti centri di accoglienza per le persone che hanno dovuto lasciare la loro casa. Stimati almeno 800 ettari di terra in fumo. Ancora poco chiar.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lucca, maxi incendio sul Monte Faeta, evacuate 3500 persone da Asciano, forti venti propagano fiamme sul lato pisano - VIDEO Notizie correlate Incendio sul Monte Faeta, notte di paura nel Pisano: evacuate 3500 persone mentre il vento spinge le fiammeL’incendio sul Monte Faeta non si è fermato nemmeno nella notte e ha costretto le autorità a disporre l’evacuazione di circa 3500 persone nella zona... Leggi anche: Incendio sul monte Faeta: le notizie in diretta. Evacuate nella notte 3500 persone, si allarga il fronte del maxi rogo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, attivata l'unità di crisi regionale: evacuate 3500 persone; Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone; Pisa, maxi-incendio sul monte Faeta, evaucate 3.500 persone; Grave incendio sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa, fiamme nel bosco difficili da spegnere: case evacuate. Maxi incendio sul Monte Faeta, evacuate 3.500 persone. Giani: Situazione molto impegnativaOltre 3.500 persone sono state evacuate nella notte a seguito di un incendio divampato sul Monte Faeta, in Toscana ... fanpage.it Incendio sul Monte Faeta: l’inferno di fuoco non si ferma. Oltre 3500 persone evacuate (foto)Un'altra notte di lavoro incessante quella appena trascorsa per vigili del fuoco e volontari della protezione civile impegnati nelle difficili operazioni di spegnimento dell’incendio di vegetazione tr ... firenzepost.it Non si ferma il maxi incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, in Lucchesia, e che ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano, minacciando Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa), dove nel cuore della notte a causa dell’aument - facebook.com facebook Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento dell' #incendio divampato nei giorni scorsi sul Monte Faeta, a Lucca. Nella notte, a causa dell'aumento delle raffiche di vento, evacuate 3.500 persone nella zona di Asciano, frazione del Comune di San x.com