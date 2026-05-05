Dopo l' Impressionismo Vincent van Gogh e Paul Gauguin protagonisti alla Ricci Oddi

Giovedì 7 maggio alle ore 17,30 alla Sala Conferenze della Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi (via San Siro 13), nono e penultimo appuntamento di Attraverso l’Ottocento, la serie di incontri condotti dalla direttrice Lucia Pini. Protagonisti dell’evento saranno Vincent van Gogh e a Paul Gauguin.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Dipinto di Vincent van Gogh intitolato "Couple d'amoureux", 1888) - facebook.com facebook