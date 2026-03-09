Facciamo facce! visita e laboratorio per bambini alla Ricci Oddi

Sabato 14 marzo alle 16, alla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza, si tiene il laboratorio per bambini intitolato

Sabato 14 marzo alle ore 16 alla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi (via San Siro 13, Piacenza) il laboratorio per bambini "Facciamo facce!" nell'ambito della rassegna Impara l'arte e non metterla da parte. Come fanno i pittori a trasmettere gli stati di animo di un volto? Come riescono a raffigurare i diversi caratteri dei loro modelli? E cosa raccontano le diverse espressioni degli occhi, della bocca, dei sopraccigli? La capacità di leggere le emozioni nei volti dipinti è al centro di questo percorso che coinvolgerà i giovani partecipanti in piccoli giochi di interpretazione e nell'osservazione attenta e curiosa.

