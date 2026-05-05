Stasera alle 22:00 andrà in onda la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, con altre cinque ancora da trasmettere. La settimana in corso si è rivelata particolarmente difficile per i partecipanti, che si avviano verso la conclusione del reality. La puntata di questa sera segna un passaggio importante nella routine del programma, mentre la corsa verso la finale si riduce ulteriormente.

S tasera intorno alle 22:00 andrà in onda la quattordicesima del Grande Fratello Vip 2026 (in totale ne mancano 5). Nel nuovo appuntamento si conoscerà il secondo finalista di questa edizione. Accanto a Blasi, in studio non mancheranno Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che avranno particolarmente da fare nel ruolo di commentatrici. L’ultima settimana nella Casa, infatti, è stata particolarmente movimentata. In gioco sono rimasti in 9 e i giorni trascorsi in reclusione, 48 oggi, iniziano a pesare per tutti. Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti della nuova edizione X Leggi anche › Il “Grande Fratello Vip 2026” allunga il gioco: più puntate, più scontri, più nomination Grande Fratello Vip 2026: seconda finalista chi sarà, sondaggi, nomination, percentuali televoto.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo la settimana più complicata nella Casa si accorcia la strada per la finale

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