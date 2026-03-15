Il Messina perde in casa contro la Nissa la classifica si fa sempre più complicata

Da messinatoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Messina ha perso in casa contro la Nissa con il risultato di 1-0, una sconfitta che aggrava la posizione in classifica e rende più difficile la situazione nella zona bassa del campionato di Serie D. La partita si è conclusa con il risultato di una rete a zero, lasciando i padroni di casa senza punti e con molte difficoltà da affrontare nelle prossime giornate.

La squadra ospite si è imposta per 1 a 0 allo stadio “Franco Scoglio”. Decisivo il gol di Terranova al 17'. Un palo a testa nella ripresa Messina sconfitto in casa (1-0) dalla Nissa e sempre più impelagato nella zona pericolosa della classifica del campionato di Serie D. Ad inizio partita, i giallorossi provano a rendersi pericolosi, ma il tiro dal limite di Zerbo è troppo debole. Ospiti in vantaggio, invece, al 17’, quando Terranova sfrutta una verticalizzazione per insaccare la sfera con un preciso diagonale. I biancoscudati faticano a reagire, rischiando sugli insidiosi tentativi di Alagna e Cittadino. Pochi istanti prima dell’intervallo, Oliviero supera con un pallonetto Castelnuovo, ma Zerbo si fa anticipare sul più bello da un difensore, fallendo, così, il pareggio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Il Messina perde in casa contro il Sambiase, si complica la situazione in classifica

Sorloth Juve, la pista per il norvegese si fa sempre più complicata: un club sembra pronto ad accontentare l’Atletico. Le ultimePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Messina perde

Discussioni sull' argomento Il Messina ospita la corazzata Nissa, imbattuta in trasferta da sei gare; Messina, 33enne perde la vita in un incidente: si schianta contro un albero sulla litoranea; Messina, incidente mortale sulla SS113: a Timpazzi auto contro un albero. Perde la vita il passeggero; Incidente mortale a Timpazzi, uomo perde la vita in seguito a uno scontro.

Esplora notizie e video correlati all’argomento.