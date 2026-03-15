Il Messina perde in casa contro la Nissa la classifica si fa sempre più complicata

Il Messina ha perso in casa contro la Nissa con il risultato di 1-0, una sconfitta che aggrava la posizione in classifica e rende più difficile la situazione nella zona bassa del campionato di Serie D. La partita si è conclusa con il risultato di una rete a zero, lasciando i padroni di casa senza punti e con molte difficoltà da affrontare nelle prossime giornate.

La squadra ospite si è imposta per 1 a 0 allo stadio “Franco Scoglio”. Decisivo il gol di Terranova al 17'. Un palo a testa nella ripresa Messina sconfitto in casa (1-0) dalla Nissa e sempre più impelagato nella zona pericolosa della classifica del campionato di Serie D. Ad inizio partita, i giallorossi provano a rendersi pericolosi, ma il tiro dal limite di Zerbo è troppo debole. Ospiti in vantaggio, invece, al 17’, quando Terranova sfrutta una verticalizzazione per insaccare la sfera con un preciso diagonale. I biancoscudati faticano a reagire, rischiando sugli insidiosi tentativi di Alagna e Cittadino. Pochi istanti prima dell’intervallo, Oliviero supera con un pallonetto Castelnuovo, ma Zerbo si fa anticipare sul più bello da un difensore, fallendo, così, il pareggio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Il Messina perde in casa contro il Sambiase, si complica la situazione in classifica Sorloth Juve, la pista per il norvegese si fa sempre più complicata: un club sembra pronto ad accontentare l’Atletico. Le ultimePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Messina perde Discussioni sull' argomento Il Messina ospita la corazzata Nissa, imbattuta in trasferta da sei gare; Messina, 33enne perde la vita in un incidente: si schianta contro un albero sulla litoranea; Messina, incidente mortale sulla SS113: a Timpazzi auto contro un albero. Perde la vita il passeggero; Incidente mortale a Timpazzi, uomo perde la vita in seguito a uno scontro. Il Messina ospita la corazzata Nissa, imbattuta in trasferta da sei gare Prossimo avversario del Messina, domenica ore 15 al Franco Scoglio, la Nissa. La formazione ospite ha vinto all'andata, è in lotta per la promozione e non perde da sette gare... facebook