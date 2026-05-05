Dopo le polemiche sui commenti del presidente degli Stati Uniti nei confronti del Papa, il segretario di Stato americano ha intrapreso un viaggio urgente in Vaticano e in Italia. L’obiettivo ufficiale è tentare di ristabilire i rapporti tra le due figure, che si sono deteriorati a causa delle recenti dichiarazioni e attacchi pubblici. La visita, che include incontri con rappresentanti religiosi e diplomatici, si inserisce in un momento di tensione tra Washington e il Vaticano.

La missione del segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano e in Italia nasce con un obiettivo preciso: ricucire lo strappo tra Donald Trump e Papa Leone XIV, dopo gli attacchi durissimi del presidente statunitense che hanno scatenato tensioni non solo religiose ma anche politiche. Le parole di Trump, che ha definito il Pontefice “debole e pessimo”, hanno avuto un impatto significativo soprattutto sull’elettorato cattolico americano, tradizionalmente vicino ai repubblicani. Proprio per questo, secondo fonti diplomatiche, al Dipartimento di Stato si è lavorato intensamente per preparare una visita che possa ridurre i danni e ristabilire un canale di dialogo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dopo gli insulti al Papa, missione d’urgenza: Rubio prova a ricucire la crisi

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