Dopo quasi tre decenni, nel piccolo borgo di Vallico di Sotto, in Garfagnana, è nato un bambino e la comunità ha celebrato con gioia il primo arrivo di una bambina. Dopo 29 anni, un fiocco rosa torna a sventolare nel paese, suscitando entusiasmo tra i residenti. La nascita di Sofia ha portato alle famiglie e alle strade del borgo un momento di grande felicità, condiviso da tutti.

FABBRICHE DI VERGEMOLI – Sofia nata dopo 29 anni Vallico di Sotto: nel piccolo borgo della Garfagnana è festa grande per l’arrivo della prima bambina dopo quasi tre decenni. Le campane hanno suonato a distesa, rompendo il silenzio della frazione e annunciando una nascita attesa da tutta la comunità. Siamo a Vallico di Sotto, una piccola località nel territorio di Fabbriche di Vergemoli, in provincia di Lucca, dove vivono circa 60 abitanti. Qui la nascita di Sofia ha assunto un significato speciale, diventando un evento condiviso da tutto il paese. Non si trattava del consueto rintocco funebre, ma di un segnale di festa che ha subito richiamato l’attenzione dei residenti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dopo 29 anni torna un fiocco rosa, il paese festeggia Sofia

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