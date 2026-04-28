Elezioni Cascina 2026 | i candidati della lista di Fratelli d' Italia

Alle prossime elezioni comunali di Cascina, previste per il 24 e 25 maggio, si terranno diverse liste in corsa. Tra queste, Fratelli d’Italia ha presentato una propria lista che sostiene la candidata sindaco di centrodestra. La lista di Fratelli d’Italia partecipa alla competizione elettorale con alcuni candidati, contribuendo alla composizione delle diverse proposte politiche in campo. La campagna elettorale si avvicina al momento di voto, con i cittadini chiamati a scegliere tra i diversi schieramenti.

Alle prossime elezioni amministrative di Cascina del 24 e 25 maggio, Fratelli d'Italia è una delle 4 liste che sostengono la candidata sindaco di centrodestra Donatella Legnaioli.I candidatiMirco MelchionnoChiara CiniAleks KapllajMaria Concetta GugliottaLorenzo GuidiAlessandra MonticelliLorenzo.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Cascina 2026, Donatella Legnaioli è la candidata sindaca del centrodestra

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