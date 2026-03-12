A Lanciano l' inaugurazione della nuova sede di Fratelli d' Italia con l' onorevole Donzelli

A Lanciano, l'onorevole Giovanni Donzelli ha partecipato all'inaugurazione della nuova sede di Fratelli d'Italia, situata in via Vittorio Veneto 32. L'evento ha visto la presenza di rappresentanti del partito e alcuni cittadini del luogo. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. La sede è stata ufficialmente aperta al pubblico durante l'iniziativa.

Lo spazio, in via Vittorio Veneto, si propone di essere un punto di riferimento per attività politiche, iniziative pubbliche e momenti di dialogo con la comunità locale ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Amministrative 2026, dopo la candidatura dell'ex Cascini i 5 stelle chiariscono: "Nessuna rottura, notizia appresa dalla stampa" Luciano Stante da Fossacesia al Festival di Sanremo: è lui la star dei social degli artisti e l'amico Gabbani gli porta un dono VIDEO . 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Elezioni, Fratelli d'Italia a Roma con Donzelli e Meloni: "Piena fiducia nella candidatura di Boscagli"Si è svolto oggi, presso la sede nazionale di Fratelli d'Italia, un incontro con Giovanni Donzelli e Arianna Meloni dedicato alla situazione politica... Tutto quello che riguarda A Lanciano l'inaugurazione della nuova... Discussioni sull' argomento Al museo Barbella c'è Omnia Artis: tre conferenze-spettacolo sul mito greco e inaugurazioni di mostre; L'Antro della guerra diventa un angolo di pace. La postazione militare trasformata in luogo di preghiera grazie all'impegno degli Alpini; Elezioni a Chivasso, Vitale e Pasteris lanciano un messaggio alla maggioranza: Siamo la seconda forza della coalizione (VIDEO); Belle Arti Vannucci E’ boom di studenti. La lettera di licenziamento ha lasciato sgomenti i dipendenti. I sindacati lanciano l’allarme e chiedono un tavolo istituzionale facebook