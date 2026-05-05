Donnarumma si inginocchia davanti all'arbitro Oliver e lo supplica | il City getta via la Premier
Durante una partita di Premier League, il portiere della squadra di casa si è inginocchiato davanti all’arbitro, chiedendo un intervento. La squadra ospite, invece, ha pareggiato contro l’Everton, lasciando aperta la possibilità che il Manchester City possa perdere la leadership della classifica. La partita si è conclusa con il risultato di pareggio, creando tensione tra i tifosi e gli analisti sulle sorti del campionato.
Pareggiando contro l'Everton, il Manchester City rischia di gettare via la Premier League a vantaggio dell'Arsenal. Gigio Donnarumma protagonista di una protesta molto scenografica con l'arbitro Oliver su un gol subìto: si inginocchia davanti a lui e lo supplica.🔗 Leggi su Fanpage.it
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