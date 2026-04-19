Il portiere italiano torna a suscitare discussioni dopo alcune sbavature, guadagnandosi il soprannome di

Calcia contro Haavertz e il pallone carambola in porta. Una papera che al confronto quella al Bernabeu con Benzema fu una barzelletta. Povero Guardiola. Si è sull'1-1 Db Zenica 31032026 - spareggio qualificazioni Mondiali 2026 Bosnia Erzegovina-Italia foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Gianluigi Donnarumma Tu chiamalo, se vuoi, Paperumma. È lo sfottò che accompagna il portiere italiano quando incappa in clamorosi errori. Com’è appena successo nella sfida tra Manchester City e Arsenal: duello per la Premier League. Il City di Guardiola era appena andato in vantaggio con gol di Cherki. Una rete che avrebbe potuto piegare le gambe all’Arsenal di Arteta che sta giocando con addosso la paura, il terrore, di perdere l’ennesimo campionato che sembrava già vinto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Donnarumma, il ritorno di Paperumma costerà la Premier al City?

Donnarumma is the next prime Neuer at City!

Notizie correlate

Italiani in Premier: Tonali infortunato, Calafiori e Donnarumma in campo per Arsenal e Man City.Italiani in Premier: Tonali infortunato, Calafiori e Donnarumma in campo per Arsenal e Man City.

Donnarumma salva il City: miracolo al 94' contro il NewcastleGli highlights di Manchester City-Newcastle 2-1: doppietta di O'Reilly e gol di Hall.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Lunga vita al pizzino nel calcio; Tiziana Alla, chi è la prima telecronista Rai ai Mondiali: gli scontri in diretta con Donnarumma e Gattuso; Donnarumma, il dolore diventa arte: lo scontro con Singo conquista gli AIPS Awards; #CrotoneCatania, le formazioni ufficiali.

Italia senza Mondiali, dopo il flop di Donnarumma e compagni rischia anche la femminile: lo scenario da incuboItalia senza Mondiali, dopo il flop di Donnarumma e compagni rischia anche la femminile: lo scenario da incubo e un playoff infinito ... sport.virgilio.it

Donnarumma e gli appunti rubati: un raccattapalle della Bosnia diventa eroe nazionaleLa sconfitta dell'Italia in Bosnia ancora fa rumore. E se gli Azzurri fanno i conti con il terremoto tecnico e politico che consegue dopo le dimissioni a ... lapresse.it

Errore clamoroso di Donnarumma: il portiere del City tarda nel rilancio e calcia il pallone addosso ad Havertz. La palla carambola in porta e l’Arsenal pareggia subito all’Etihad. È 1-1 a Manchester! facebook

Pagliuca: "Vicario è da Inter Mmm...domanda di riserva Se fossi l'Inter prenderei tutta la vita il Dibu Martinez: è il più forte al mondo con Donnarumma. Personalità, forza, ho la sensazione che voglia provare nuove esperienze e se fossi l'Inter lo prenderei su x.com