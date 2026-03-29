Lo scandalo del cardinale Müller | la fede si inginocchia davanti a Trump – di José Carlos Enríquez Díaz

Uno scandalo coinvolge un cardinale con accuse di idolatria politica, sollevando dubbi sulla relazione tra fede e potere. La vicenda ha generato reazioni nella Chiesa e tra i fedeli, mentre si apre un dibattito sulla coerenza tra i principi religiosi e le scelte politiche dei rappresentanti ecclesiastici. La situazione evidenzia tensioni interne e riflessi sulla moralità delle istituzioni religiose.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Fiat 500, molto più di un’auto. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Lo scandalo del cardinale Müller: la fede si inginocchia davanti a Trump – di José Carlos Enríquez Díaz Articoli correlati Cardinale Nguy?n V?n Thu?n: la Chiesa lo onora, testimone di fede e resilienza contro la disinformazione.Un Cardinale Contro le “Fake News”: Avvicina la Beatificazione di Nguy?n V?n Thu?n Roma, 17 febbraio 2026 – La Chiesa cattolica si prepara a... La festa del santo patrono, le parole del cardinale: "Tradizione della fede e la storia della nostra città""E’ nel giorno della festa del santo patrono che si ringrazia quanti nella Chiesa come nella città portano luce con il loro servizio, per chi...