Come sta Debora Silvestri dopo il terrificante volo dal parapetto | Costole e scapola fratturate

Debora Silvestri ha subito un volo di circa cinque metri dal parapetto durante la Milano Sanremo Women e si trova attualmente in ospedale. Le prime diagnosi indicano fratture a costole e scapola, ma le sue condizioni sono considerate stabili. L’incidente si è verificato poche ore fa e le notizie che arrivano sono di carattere rassicurante sulla sua salute.

A poche ore dal drammatico incidente alla Milano Sanremo Women, continuano ad arrivare notizie rassicuranti sulle condizioni di Debora Silvestri, catapultata oltre il guardrail per 5 metri nel vuoto, in cui ha rischiato lesioni gravissime. "Poteva andarmi sicuramente peggio.". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Milano-Sanremo donne, paura sulla Cipressa: Debora Silvestri vola oltre il parapettoMomenti di grande paura alla Milano-Sanremo Women, dove a circa 18 chilometri dall’arrivo si è verificata una spaventosa caduta di gruppo lungo la... Il drammatico volo nel vuoto di Debora Silvestri alla Sanremo Women: immagini terribili, è coscienteSanremo Women: Debora Silvestri non riesce a evitare la maxi-caduta in curva e precipita nella strada sottostante. Tutto quello che riguarda Debora Silvestri Temi più discussi: Sanremo Women, tremenda caduta nella discesa della Cipressa: Debora Silvestri ricoverata in ospedale; Debora Silvestri, il post sui social dopo la bruttissima caduta; Incidente Debora Silvestri, come sta: è caduta durante la Milano-Sanremo; Milano-Sanremo, brutta caduta per Debora Silvestri nella discesa della Cipressa. SANREMO. BRUTTA CADUTA DI DEBORA SILVESTRI. FRATTURA A 5 COSTOLE E MICRO FRATTURA ALLA SCAPOLA PER L'ATLETA VENETAIn gruppo non lo vedi, lui è di quelli che limano bene, mai una folata d’aria più del necessario, massima resa con minimo dispendio, senso innato della posizione. Poi, dopo 200 chilometri di freddo, ... tuttobiciweb.it Sanremo Women, tremenda caduta di Debora Silvestri: ricoverata in ospedale, ulteriori esami per determinare l’entità delle lesioniAttimi di paura e apprensione nella parte finale della Milano-Sanremo Women, la Classicissima di Primavera al femminile. Una tremenda caduta nella discesa della Cipressa ha visto coinvolte diverse atl ... ilfattoquotidiano.it “Poteva andarmi sicuramente peggio…” A poche ore dal drammatico incidente alla Milano Sanremo Women, continuano ad arrivare notizie rassicuranti sulle condizioni di Debora Silvestri facebook Come sta Debora Silvestri: è caduta durante un incidente alla Milano-Sanremo x.com