Donna cade dalle scale e muore tragedia a Cattolica Eraclea
Nel pomeriggio di oggi a Cattolica Eraclea si è verificato un incidente domestico che ha portato alla morte di una donna di 63 anni. La donna è caduta dalle scale all’interno della propria abitazione, colpendo violentemente la testa. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 e, nonostante i soccorsi, non è stato possibile salvare la vita alla vittima. La donna era sposata e madre di tre figli.
Cade dalle scale nella propria abitazione, batte violentemente la testa e muore. Dramma nel pomeriggio a Cattolica Eraclea, dove una donna di 63 anni – casalinga, sposata e madre di tre figli - ha perso la vita in seguito a un incidente domestico avvenuto intorno alle 16. Inutili i soccorsi dopo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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