Donna cade dalle scale e muore tragedia a Cattolica Eraclea

Nel pomeriggio di oggi a Cattolica Eraclea si è verificato un incidente domestico che ha portato alla morte di una donna di 63 anni. La donna è caduta dalle scale all’interno della propria abitazione, colpendo violentemente la testa. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 e, nonostante i soccorsi, non è stato possibile salvare la vita alla vittima. La donna era sposata e madre di tre figli.