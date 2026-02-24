Bimbo di 5 mesi cade dalle scale mentre è in braccio alla madre e muore I soccorsi e il racconto della donna aperta un' inchiesta

Un bambino di cinque mesi è morto dopo essere caduto dalle scale mentre era in braccio alla madre. La causa dell’incidente è stata la perdita di equilibrio della donna, che ha fatto scivolare il piccolo. I soccorsi sono arrivati subito, ma purtroppo le ferite sono state troppo gravi. La famiglia ora si confronta con il dolore di questa tragedia improvvisa. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire l’accaduto.

INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" La madre ha detto di essersi sentita male ed essere finita per terra, perdendo la presa. Il piccolo ha sbattuto la testa. Indagano i carabinieri È morto in ospedale il bambino di cinque mesi rimasto ferito in casa a Chieri (Torino) sabato scorso, quando era precipitato dalle scale. Secondo quanto emerso finora, la madre lo aveva in braccio ma ha perso la presa, forse per un malore, e il piccolo ha riportato un grave trauma. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla procura, per fare piena luce su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Today.it

