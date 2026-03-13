Donazione sangue il giorno della Festa del papà | l' evento in piazza Vittoria

In piazza della Vittoria a Brindisi, l’Avis Comunale e il Simt di Brindisi hanno programmato una raccolta di sangue per domenica 15 marzo, dalle 8 alle 12. L’evento coincide con la Festa del papà e prevede l’ultima emozione del mattino. La giornata si svolge con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere la comunità locale in questa iniziativa di solidarietà.

Raccolta straordinaria organizzata dall'Avis comunale di Brindisi, in collaborazione con l'Asl, per domenica 15 marzo, dalle ore 8 alle 12 (ultimo emocromo) Per donare occorre essere in buona salute: non avere avuto febbre, pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. È necessario avere uno stile di vita corretto. Domenica 15 marzo, dalle 8 alle 12. Attenzione: prima di donare è consigliabile fare una colazione leggera (tè, caffè, succo di frutta con due-tre biscotti secchi o due fette biscottate con marmellata), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

