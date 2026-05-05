Dona oltre 100mila euro al Centro salute mentale di Grugliasco in memoria del nipote seguito per oltre 20 anni

Nel 2025, una donna ha donato più di 100.000 euro al Centro di Salute Mentale di Grugliasco. La donazione è stata fatta in memoria del nipote, seguito dalla struttura dal 1999 al 2020. La signora Maria Giuseppina Musso ha deciso di destinare questa somma in ricordo del familiare che aveva seguito nel corso di oltre vent'anni. La donazione rappresenta un gesto di sostegno alla struttura e alle attività di assistenza.

La signora Maria Giuseppina Musso nel 2025 ha donato oltre 100mila euro al Centro di Salute Mentale di Grugliasco in memoria del nipote, seguito dalla struttura dal 1999 al 2020. Grazie a questa somma il centro ha potuto prendere in locazione una Fiat Ducato e una Fiat Panda, necessari per il.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Vinti oltre 50mila euro al Lotto nella storica tabaccheria di Grugliasco: "È un nostro cliente abituale, è molto contento"Nell'estrazione del Lotto dello scorso venerdì 20 febbraio 2026 un fortunato giocatore ha vinto 50. Solidarietà, oltre 100mila euro raccolti a favore di Opera Santa Teresa del Bambino GesùIn meno di tre mesi, l’ambizioso obiettivo di 100mila euro lanciato dall’associazione Ravenna Galla Placidia attraverso una campagna di crowdfunding... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il finto poliziotto che si fa consegnare oltre 100mila euro da una 90enne di Trastevere; Eur, c’è da restaurare la Basilica dei Santi Pietro e Paolo: imprenditore dona 100mila euro; Crowdfunding, raccolti quasi 100mila euro; Raid vandalico devasta la tensostruttura sportiva: danni per oltre 100mila euro. Nel ricordo del nipote, dona oltre 100mila euro al Centro di Salute Mentale di GrugliascoUna generosa donazione di oltre 100mila euro quella che Maria Giuseppina Musso nel 2025 ha voluto elargire al Centro di Salute Mentale di Grugliasco in memoria e ringraziamento del nipote, seguito dal ... torinoggi.it Truffa da 100mila euro a Trastevere: arrestato un finto poliziotto che raggirò un’anziana di 90 anniFinto poliziotto arrestato dopo aver truffato un'anziana di 90 anni per oltre 100mila euro. Indagini della Polizia di Stato a Roma portano all'arresto del giovane. lamilano.it Per questa Festa della Mamma, scegli un gesto che va oltre il regalo: dona Amore, sostegno e speranza. Tornano le nostre meravigliose piantine di rose, simbolo di cura e rinascita, insieme a una voce speciale che ci accompagna in questa iniziativa: Luciana - facebook.com facebook Le #Cappa e Marco #Poggi dai pm. Interrogatorio in contemporanea per #Sempio e il fratello di Chiara. Oggi le gemelle sentite come testimoni in caserma a Milano. Paola è stata dentro oltre due ore, ora tocca a Stefania. Domani le altre due audizioni in simult x.com