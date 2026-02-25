Vinti oltre 50mila euro al Lotto nella storica tabaccheria di Grugliasco | È un nostro cliente abituale è molto contento

Nell'estrazione del Lotto dello scorso venerdì 20 febbraio 2026 un fortunato giocatore ha vinto 50.753 euro giocando due bollette, per complessivi 60 euro, che gli hanno consentito di centrare tre ambi e un terno. È avvenuto alla tabaccheria ricevitoria Il Tabaccaio di via Spanna a Grugliasco, la più storica della cittadina alle porte di Torino. I numeri sono stati gli stessi in entrambe le bollette: il 6, il 19 e il 20. Entrambe prevedevano 20 euro sull'ambo e dieci sul terno. La prima è stata giocata sulla ruota di Torino, la seconda su tutte le ruote. “È già venuto da noi, ma sapevamo già chi fosse visto che è un cliente abituale - racconta a TorinoToday Vincenzo Turco, che gestisce l'esercizio dal giugno 2010, prima insieme al padre e dal 2021 in autonomia -. Posso dire che abita da queste parti e che naturalmente è molto contento. A noi naturalmente fa piacere, a maggior ragione visto che è una persona che conosciamo”. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Lotto, quaterna fortunata in provincia di Latina: vinti oltre 50mila euro

Leggi anche: Montecatini, vinti 50mila euro in tabaccheria

Temi più discussi: Lotto: oltre 50 mila euro vinti a Taranto; Lotto e 10eLotto: nel concorso del 19 febbraio vinti oltre 32 milioni. A Roccaraso (AQ) centrato un premio da 50mila euro; Lotto, a Poggiomarino vinti oltre 216mila euro; Colpo grosso al 10eLotto alla Cava. Vinti 90mila euro con un 7 Extra.

Lotto, in Campania vinti oltre 94mila euroEsulta la Campania con il Lotto. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 20 e sabato 21 febbraio, sono stati vinti complessivamente 94.728 euro. napolivillage.com

Lotto: in Lombardia vincite per quasi 50mila euroIl concorso del Lotto del 24 febbraio premia la Lombardia, in particolare la città di Monza (MB), con quattro vincite da 9.900 euro ciascuna, tutte centrate grazie al 34 giocato ... pressgiochi.it

LOTTO - In Campania vinti oltre 94mila euro ift.tt/RAKltoe x.com

MONTEIASI - Il 9 centrato in via De Gasperi, premi nazionali per oltre 30,7 milioni. Altri 62mila euro vinti ad Alberobello al Superenalotto - facebook.com facebook