Domani l’inaugurazione

Domani a Foligno si terrà l’inaugurazione del nuovo Cinema Vittoria, dopo mesi di polemiche e discussioni. L’amministrazione comunale ha annunciato che l’evento si svolgerà alle 11, con il taglio del nastro che segnerà la riapertura del cinema. La struttura, recentemente rinnovata, torna così a essere aperta al pubblico dopo il periodo di chiusura e le polemiche che l’hanno coinvolta.

FOLIGNO Dopo le polemiche dei mesi scorsi riapre il “ Nuovo Cinema Vittoria “. A comunicare la data dell’inaugurazione è l’amministrazione comunale: il taglio del nastro per la "nuova era" è fissato per domani alle 11. Il luogo rinnovato, spiega il Comune, sarà "dedicato alle attività culturali. Interverranno il sindaco Stefano Zuccarini e l’assessore alla cultura, Alessandra Leoni". Revocato l’affidamento al precedente gestore, l’ex Spazio Zut è tornato definitivamente al Comune che lo gestirà direttamente. Sono stati effettuati gli interventi di ripristino del funzionamento della sala e delle attrezzature esistenti, sono state acquistate nuove attrezzature videoaudioluci, effettuati collegamenti audio, video e controllo luci per lo svolgimento degli spettacoli.🔗 Leggi su Lanazione.it

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