Politecnico di Bari | Master Kei Domani inaugurazione

Domani si terrà l'inaugurazione del master Kei presso il Politecnico di Bari. Il corso si focalizza su temi come produzione e trasferimento della conoscenza, gestione strategica della proprietà intellettuale, aspetti considerati chiave per favorire l’innovazione e la competitività delle imprese. Il programma si rivolge a studenti e professionisti interessati ad approfondire queste tematiche. La cerimonia di apertura si svolgerà nella sede dell’ateneo.

Di seguito un comunicato diffuso dal Politecnico di Bari: Produzione e trasferimento della conoscenza, gestione strategica della proprietà intellettuale, rappresentano leve fondamentali per l’innovazione, la competitività delle imprese, lo sviluppo della ricerca. Tali processi richiedono competenze interdisciplinari integrate: da quelle tecnico-scientifiche a quelle giuridiche-economiche-manageriali, unite alla capacità di adattamento a contesti in continuo cambiamento, come richiede il presente. Master KEI 2025-26, “Intellectual Property Valorisation for Knowledge Exchange & Impact” è il primo master multi-sede in Italia, che mira a formare i futuri manager dell’innovazione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Politecnico di Bari: Master Kei Domani inaugurazione Politecnico di Torino. Al via il primo master sugli impianti a funeIl Politecnico di Torino lancia la prima edizione in Italia di un Master dedicato al comparto degli impianti a fune: un ponte tra innovazione e... Rinnovato il protocollo tra Carabinieri e Politecnico di Bari: "Sinergie su ricerca e studio"Il rettore del Politecnico di Bari, Umberto Fratino, e il comandante della Legione Carabinieri Puglia, il generale di Divisione Iacopo Mannucci... Temi più discussi: POLITECNICO DI BARI – Master KEI, valorizzazione della ricerca, trasferimento tecnologico, gestione della proprietà intellettuale; Il patrimonio culturale come risorsa contro i disastri: il nuovo master del Politecnico di Torino; Falling Walls Lab Milan, fino al 19/4 le candidature per la tappa italiana; LA FORMAZIONE ENERGETICA IN ITALIA. Politecnico di Bari: Master Kei Domani inaugurazioneIl Master, di II° livello, giunto alla V edizione, è promosso da Netval (Associazione che riunisce 66 Università, 13 enti pubblici di ricerca, 18 Istituti di Ricovero a Carattere Scientifico e 13 ... noinotizie.it Politecnico Bari, riparte master in Pianificazione territorialeProgettualità e capacità di gestione di piani e processi di pianificazione; soluzione e strutturazione dei problemi di pianificazione; gestione delle controversie ambientali; innovazione nelle ... ansa.it 2 posti di dirigenti amministrativi presso il Politecnico di Bari - facebook.com facebook Dal Politecnico di Bari una svolta nella robotica: creati i muscoli artificiali di nuova generazione - News x.com