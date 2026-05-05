Dodici tonnellate di Marlboro e Philip Morris | il maxi sequestro in un capannone in provincia di Roma
Un autoarticolato con targa straniera è stato controllato in provincia di Roma, portando alla scoperta di un grande deposito di tabacchi lavorati esteri. Nel capannone situato a Setteville, frazione di Guidonia Montecelio, sono state rinvenute dodici tonnellate di prodotti Marlboro e Philip Morris. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine che hanno sequestrato tutta la merce. La scoperta si inserisce in un’indagine più ampia sul traffico di tabacchi di contrabbando.
I movimenti sospetti di un autoarticolato con targa straniera hanno portato alla scoperta di un ingente deposito di tabacchi lavorati esteri nella zona di Setteville, nel comune di Guidonia Montecelio. L'operazione, condotta dai finanzieri del comando provinciale di Roma, si è conclusa con il.🔗 Leggi su Romatoday.it
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