Dodici tonnellate di Marlboro e Philip Morris | il maxi sequestro in un capannone in provincia di Roma

Un autoarticolato con targa straniera è stato controllato in provincia di Roma, portando alla scoperta di un grande deposito di tabacchi lavorati esteri. Nel capannone situato a Setteville, frazione di Guidonia Montecelio, sono state rinvenute dodici tonnellate di prodotti Marlboro e Philip Morris. L’operazione è stata condotta dalle forze dell’ordine che hanno sequestrato tutta la merce. La scoperta si inserisce in un’indagine più ampia sul traffico di tabacchi di contrabbando.