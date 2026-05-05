Docente con supplenza art 47 può richiedere aspettativa?

Durante il question time del 20 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione dell’esperta Sonia Cannas, si è discusso di vari aspetti legati alla normativa scolastica. Tra gli argomenti trattati, è stata analizzata la possibilità per un docente con supplenza ai sensi dell’articolo 47 di richiedere un’aspettativa. La discussione ha approfondito i criteri e le condizioni previste dalla legge in merito.

Nel question time del 20 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta in normativa scolastica, si è parlato di questioni inerenti la vita scolastica. Alla richiesta di informazioni su aspettativa per un docente di ruolo in servizio nell’a.s. 202526 con contratto a tempo determinato, è stato confermato che è possibile richiedere aspettativa per motivi personali, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 1:50 – Quali sono i requisiti per inserirsi negli elenchi regionali? 4:27 – Se c’è una quota riservata della legge 6899 e non ci sono riservisti in...🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Mobilità 2026, si parte il 16 marzo: ridotte le deroghe al vincolo

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