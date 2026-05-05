Nel cuore di Piazza del Popolo, Novak Djokovic ha affrontato le condizioni meteorologiche avverse, resistendo alla pioggia che minacciava di interrompere l’evento. Nonostante le previsioni, le nuvole si sono mantenute in sospeso senza causare disagi, permettendo al tennista di continuare a giocare. I tifosi presenti hanno espresso grande entusiasmo, applaudendo il campione durante la sua prova sul campo.

AGI - Novak Djokovic sconfigge anche il meteo. Le previsioni minacciavano pioggia, ma le nuvole restano sospese senza disturbare. Qualche raggio di sole illumina Piazza del Popolo nel pomeriggio di uno degli allenamenti aperti al pubblico più attesi della settimana romana. Il tennista serbo arriva poco dopo le 17. I flash dei paparazzi lo accolgono insieme a un urlo collettivo: centinaia di persone si sono radunate per vederlo colpire la pallina. Prima di lui si è allenato Stefanos Tsitsipas. I due si scambiano un abbraccio veloce, poi il greco lascia il campo al collega. La scena adesso appartiene a Nole. Il riscaldamento di Djokovic. Djokovic non entra subito in azione.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Djokovic più forte della pioggia, fan in delirio a Piazza del Popolo

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