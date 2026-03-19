Piazza del Popolo più spazio alle persone

Il dibattito sulla ristrutturazione di piazza del Popolo continua a suscitare discussioni tra cittadini e amministratori. Ogni giorno vengono proposte nuove idee e interventi, mentre si cercano soluzioni per modificare lo spazio pubblico. La questione riguarda principalmente l'organizzazione degli spazi pedonali, le aree dedicate ai veicoli e la sistemazione degli arredi urbani. La ristrutturazione è al centro dell'attenzione pubblica e delle decisioni amministrative.

Il dibattito sulla ristrutturazione di piazza del Popolo regala ogni giorno nuovi interventi. Dopo il benestare degli ambulanti al progetto e le critiche di alcuni commercianti sul ’taglio’ dei posti auto, stavolta a parlare è il consigliere nazionale Fiab (federazione italiana ambiente e bicicletta) Giuliano Giubelli. "La ristrutturazione urbana di piazza del Popolo è un argomento particolarmente sentito per noi – spiega –. Il motivo è semplice: la piazza di Copparo, contornata dai palazzi di Levante e di Ponente e sullo sfondo centrale i Giardini e la Delizia Estense, è un enorme spazio pubblico, cioè non mio o tuo, di tutti". E aggiunge:... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Piazza del Popolo, più spazio alle persone" Articoli correlati Oltre 3500 persone in Piazza del Popolo per l'iniziativa dedicata ai bambini con malattie genetiche rare“Vedere Piazza del Popolo così piena è stata un’emozione indescrivibile" dichiarano Valentina Facciani, Teresa Consalici e Silvia Bonoli, ideatrici... Più sicurezza a piazza del popolo, il comitato dei residenti propone un presidio fisso di polizia"Il comitato dei residenti di Piazza del Popolo e Largo Seggiola desidera esprimere un sincero ringraziamento alle forze dell’ordine per l’importante... Piazza del Popolo | Designed to Awe, Built to Last Una raccolta di contenuti su Piazza del Popolo più spazio alle... Temi più discussi: La piazza del Popolo del No: Forse finisce la notte nera; Piazza del Popolo, più spazio alle persone; Tutti insieme a Roma per il No. LIVEBLOG; Mario Schifano la velocità della luce in Piazza del Popolo: il pennello che divenne radar. Piazza del Popolo, più spazio alle personeCopparo: al dibattito sulla ristrutturazione del centro, si aggiunge la Fiab. Aumentare i parcheggi? In Europa non lo fa più nessuno ... msn.com La piazza del Popolo del No: «Forse finisce la notte nera»Sul palco i comitati civici e i politici. Conte: «Votiamo contro la riforma dell’ingiustizia». Schlein: «Aprite le vostre rubriche, telefonate». Landini: «Ognuno abbracci uno del Sì» ... editorialedomani.it In piazza del Popolo per il NO! Segui la diretta https://www.instagram.com/bonelli.angelo/live/18095201696085601igsh=bzN1NXQzYXN0MDBl - facebook.com facebook Ci vediamo oggi #18marzo alle 17, in Piazza del Popolo. #Roma scende in piazza per il no. x.com