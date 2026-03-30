Jannik Sinner ha vinto il suo 26esimo titolo in carriera a Miami, superando in finale un avversario che ha incontrato con condizioni di pioggia. L'incontro si è concluso con due set a favore dell'atleta italiano, chiudendo con il punteggio di 6-4 6-4. La partita si è disputata sotto una pioggia intensa, senza che questo influenzasse l'esito.

L'altoatesino si impone per 6-4 6-4 e conquista il 26esimo titolo in carriera MIAMI (STATI UNITI) - Un temporale di nome Jannik Sinner si abbatte su Miami. Nove anni dopo Roger Federer, tocca a al 24enne altoatesino centrare il "Sunshine Double": l'azzurro non si lascia scappare l'occasione di scrivere un'altra pagina di storia e, due settimane dopo il successo di Indian Wells, conquista per la seconda volta in carriera il "Miami Open". Campione nel 2024 e costretto a saltare la scorsa edizione per il caso clostebol, Sinner gestisce da fuoriclasse la lunga attesa determinata dalla pioggia - circa tre ore complessive - e regala un'altra grande prestazione nella finale sul cemento dell'Hard Rock Stadium, mandando al tappeto anche Jiri Lehecka. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Più forte della pioggia e di Lehecka, Sinner vince a Miami: è Sunshine Double

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