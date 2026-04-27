Il campionato di Serie C Sky Wifi 2025-26 si è appena concluso, con Vicenza, Arezzo e Benevento che hanno ottenuto la promozione in Serie B. Per quanto riguarda i play off, è stato stabilito che ci sarà un solo play out tra i tre gironi per determinare la retrocessione. La Casertana è stata indicata come avversaria in questa fase.

Si è concluso il campionato di Serie C Sky Wifi 2025-26. Vicenza, Arezzo e Benevento hanno ottenuto la promozione in Serie B. Domenica 3 maggio inizieranno i playoff che porteranno alla quarta promozione nella serie cadetta. Lasciano la Lega Pro Virtus Verona, Pro Patria, Triestina, Pontedera, Trapani, Siracusa e Foggia. L’unica gara playout si giocherà tra Bra e Torres. Tre beneventani nel catino di Zenica: “Un’esperienza unica con un finale amaro”. E ora si ritorna al ‘Vigorito’ VIDEO Salerno, Cantone si insedia alla guida della Procura: “Parola d’ordine:. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casertana, definito l’avversario nei play off: previsto un unico play out nei tre gironi

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