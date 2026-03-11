Basket la IES Pisa fallisce a Grosseto l’aggancio ai play-off in Divisione Regionale 2

La Devitalia IES Pisa ha perso contro il Team 90 Grosseto in una partita decisiva per la corsa ai play-off di Divisione Regionale 2. La sfida si è giocata il 11 marzo 2026 e ha visto i pisani fallire l’aggancio alla zona qualificazione, rimanendo a bocca asciutta in un match che poteva cambiare le sorti della stagione.

Pisa, 11 marzo 2026 – Sconfitta amara per la Devitalia IES Pisa, sul campo del Team 90 Grosseto, in quello che era un autentico spareggio per l'ultima posizione utile per i play-off. Nella settima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, i biancocelesti di Paolo Campani e Maurizio Neri, in una serata anomala per la presenza di un solo arbitro, hanno guidato il match per tre quarti, per poi cedere nel finale vittime della maggiore determinazione dei padroni di casa.. LA CRONACA – Di fronte ad una difesa molto ruvida, spesso al limite del regolamento e non sanzionata dall'unico arbitro presente, i biancocelesti hanno iniziato molto bene, chiudendo il primo quarto in vantaggio ( 19-25 ) e mantenendosi avanti fino al riposo ( 39-43 ).