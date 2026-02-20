Svelata la livrea 2026 del Beddini Racing Ducati Corse Factory MX2 | Desmo250 MX pronte al debutto tra Mondiale ed Europeo

Il Beddini Racing Ducati Corse Factory MX2 ha mostrato la livrea 2026 delle Desmo250 MX, pronta per il debutto tra Mondiale ed Europeo. La presentazione avviene a pochi giorni dal Gran Premio d’Argentina MXGP, che aprirà la stagione mondiale di motocross. La nuova grafica si distingue per dettagli vivaci e linee moderne, simbolo di un progetto ambizioso. La squadra si prepara a scendere in pista con entusiasmo e determinazione. La prima gara si avvicina rapidamente.

Con l’avvicinarsi del Gran Premio d’Argentina MXGP, appuntamento che segnerà ufficialmente l’inizio del Campionato del Mondo FIM Motocross 2026, Ducati alza il sipario su uno dei momenti più attesi della preseason: la presentazione della nuova livrea 2026 delle Desmo250 MX schierate dal Beddini Racing Ducati Factory MX2 Team. Il progetto off-road di Borgo Panigale entra così nel vivo con una line-up giovane e ambiziosa: Ferruccio Zanchi sarà impegnato nel Mondiale MX2, mentre Simone Mancini porterà i colori Ducati nell’ Europeo EMX250. Desmo250 MX: nuova livrea e nuove ambizioni per il 2026. La presentazione della livrea non è solo un passaggio estetico, ma un segnale chiaro: Ducati e Beddini Racing puntano a consolidare il percorso intrapreso e a rendere la Desmo250 MX sempre più competitiva, in una classe – la MX2 – dove ritmo, aggressività e continuità fanno la differenza.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

