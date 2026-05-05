Dissidenti all’estero e rappresaglia per Khamenei ecco la ‘guerra ombra’ dell’Iran

Da webmagazine24.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, l'Iran ha portato avanti una serie di operazioni all’estero che coinvolgono intimidazioni, aggressioni, rapimenti e omicidi contro oppositori e obiettivi considerati ostili. Tra i soggetti colpiti ci sono persone che si oppongono al regime, così come interessi israeliani e comunità ebraiche. Questa attività viene descritta come una vera e propria “guerra ombra” condotta fuori dai confini nazionali.

(Adnkronos) – Una 'guerra ombra' condotta da anni dall'Iran fuori dai propri confini – fatta di intimidazioni, aggressioni, rapimenti e omicidi – contro oppositori e obiettivi ritenuti ostili, inclusi interessi israeliani e comunità ebraiche. Una strategia che oggi preoccupa le intelligence occidentali, anche alla luce del rischio di possibili rappresaglie dopo l'uccisione della Guida Suprema,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Guardians of the Revolution: Iran's Shadow Army

Video Guardians of the Revolution: Iran's Shadow Army

Notizie correlate

Mojtaba Khamenei è ufficialmente la nuova Guida Suprema dell’Iran. Ecco chi è il secondo genito di Ali KhameneiDopo essere stato per anni un nome appena sussurrato, Mojtaba Khamenei è ufficialmente la nuova Guida Suprema dell’Iran.

L'ombra della guerra in Iran incombe sull'export pugliese: ecco i prodotti a rischioLo scontro bellico, fra Usa e Israele contro l'Iran, rischia di fare danni anche alla Puglia.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Iran, l'altra guerra: rapimenti e omicidi all'estero contro nemici e oppositori; Repressione cinese in Svizzera, ONG criticano Berna; Di guerra, di resistenza e di innovazioni; Flotilla, la denuncia: In atto sorveglianza e intimidazioni, preoccupati per incolumità partecipanti.

dissidenti all estero eDissidenti all'estero e rappresaglia per Khamenei, ecco la 'guerra ombra' dell'IranIl conflitto 'ombra' fuori dai confini di Teheran contro obiettivi ritenuti ostili: l'analisi del Financial Times ... adnkronos.com

In 10 anni la Russia ha sfruttato l’Interpol per cercare centinaia di dissidenti all’esteroUn’inchiesta fatta da BBC e dall’associazione di giornalismo investigativo francese Disclose ha documentato come, negli ultimi dieci anni, la Russia ha sfruttato sistematicamente il sistema ... ilpost.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.