Dissidenti all’estero e rappresaglia per Khamenei ecco la ‘guerra ombra’ dell’Iran

Negli ultimi anni, l'Iran ha portato avanti una serie di operazioni all’estero che coinvolgono intimidazioni, aggressioni, rapimenti e omicidi contro oppositori e obiettivi considerati ostili. Tra i soggetti colpiti ci sono persone che si oppongono al regime, così come interessi israeliani e comunità ebraiche. Questa attività viene descritta come una vera e propria “guerra ombra” condotta fuori dai confini nazionali.

(Adnkronos) – Una 'guerra ombra' condotta da anni dall'Iran fuori dai propri confini – fatta di intimidazioni, aggressioni, rapimenti e omicidi – contro oppositori e obiettivi ritenuti ostili, inclusi interessi israeliani e comunità ebraiche. Una strategia che oggi preoccupa le intelligence occidentali, anche alla luce del rischio di possibili rappresaglie dopo l'uccisione della Guida Suprema,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Guardians of the Revolution: Iran's Shadow Army

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