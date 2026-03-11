L' ombra della guerra in Iran incombe sull' export pugliese | ecco i prodotti a rischio

L’export pugliese potrebbe essere influenzato dal conflitto in Iran, che coinvolge gli Stati Uniti e Israele. Il blocco delle rotte commerciali verso il Medio Oriente potrebbe rallentare le spedizioni di prodotti agroalimentari della regione, il cui valore si aggira intorno ai 500 milioni di euro. La situazione rischia di creare difficoltà per le aziende locali che esportano verso quell’area.

Lo scontro bellico, fra Usa e Israele contro l'Iran, rischia di fare danni anche alla Puglia. Il blocco e l’allungamento delle rotte commerciali verso il Medio Oriente, infatti, minacciano l’export agroalimentare regionale, che verso quell’area vale circa 500 milioni di euro, con i prodotti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

I rischi della guerra in Iran sull’economia bergamasca: in Medio Oriente export raddoppiato in 10 anni, vale 287 milioniC’è forte apprensione tra gli imprenditori bergamaschi per la guerra scoppiata nel Golfo Persico in seguito all’attacco che Usa e Israele hanno...

Iran: Coldiretti Toscana, con guerra Medio Oriente a rischio 55 milioni di export tra vino, olio e pianteArezzo, 11 marzo 2026 – Iran: Coldiretti Toscana, con guerra Medio Oriente a rischio 55 milioni di export tra vino, olio e piante.

Una selezione di notizie su L'ombra della guerra in Iran incombe...

Discussioni sull' argomento L’ombra della guerra USA-Iran sull’Industria automobilistica globale; Paralimpiadi, l'ombra della guerra sui Giochi: a rischio la partecipazione per due atleti di Iran e Israele. Chi sono; L’ombra della guerra in Iran sul turismo. Parla Bocca (Federalberghi); Il grande gioco dei voltafaccia e l’ombra della guerra all’Iran tra ipocrisia diplomatica e nuove coalizioni globali.

“Italia non andrà in guerra. Condanno la strage delle bambine a Minab e siamo solidali con i familiari” Meloni al Senato sulla crisi in Iran - facebook.com facebook

#Iran , #Meloni: crisi complessa, invito a coesione. La premier al Senato x.com