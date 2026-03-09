Mojtaba Khamenei è diventato ufficialmente la nuova Guida Suprema dell’Iran, succedendo al padre, Ali Khamenei. È il secondo figlio del precedente Leader e, fino a ora, era stato un nome poco conosciuto al grande pubblico. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente, segnando un cambiamento importante nella leadership del paese.

Dopo essere stato per anni un nome appena sussurrato, Mojtaba Khamenei è ufficialmente la nuova Guida Suprema dell’Iran. Come da indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sui media occidentali e inizialmente smentite da Teheran, sarà lui il volto della nuova fase della Repubblica islamica. Il 56 enne, infatti, succede al padre Ali Khamenei, ucciso nei raid condotti da Stati Uniti e Israele e che hanno gettato nell’incertezza il Paese mediorientale. La decisione è arrivata nella notte con il classico annuncio dalla televisione di Stato secondo cui l’ Assemblea degli Esperti, il potente organismo clericale incaricato di scegliere la Guida Suprema, ha approvato la sua nomina con un “voto decisivo” e all’unanimità. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Mojtaba Khamenei è ufficialmente la nuova Guida Suprema dell’Iran. Ecco chi è il secondo genito di Ali Khamenei

Chi è Mojtaba Khamenei, spietato e brutale: ecco la nuova guida suprema dell'IranMojtaba Khamenei, nuovo Guida Suprema dell’Iran a 56 anni, rappresenta l’aspetto più oscuro e preoccupante della teocrazia: un uomo dell’ombra, quasi...

Chi è Mojtaba, il figlio di Ali Khamenei che potrebbe succedergli come guida suprema dell'IranSarà Mojtaba Khamenei la nuova guida suprema dell'Iran? L'annuncio della sua nomina è arrivato da Iran International, testata vicina all'opposizione...

L'Iran sfida il veto di Trump: chi è Mojtaba Khamenei, scelto come nuova Guida supremaDopo giorni di voci e speculazioni, è arrivata l'ufficialità. Chi è il figlio di Ali Khamenei e perché la sua investitura suona come una dichiarazione di resistenza agli Usa ... today.it

Mojtaba Khamenei: il nuovo leader supremo dell'Iran tra guerra e alleanzeMojtaba Khamenei, figlio dell'ayattollah ucciso, è stato indicato come nuovo leader supremo; la decisione riflette influenza militare, alleanze internazionali e una regione in fermento ... notizie.it

"Sono certo che lei continuerà con onore l'opera di suo padre e unirà il popolo iraniano di fronte a dure prove", si legge nel telegramma inviato da Putin a Mojtaba Khamenei. "Ora che l'Iran si trova ad affrontare un'aggressione armata, le sue attività in questa p - facebook.com facebook

#Putin si congratula con la nuova guida suprema #Mojtaba Khamenei x.com