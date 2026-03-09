Il “Gino Lisa” permette ora di acquistare i voli verso l’Europa tramite i siti di AirFrance e KLM. Questa novità riguarda i passeggeri che desiderano partire da Foggia e utilizzare le piattaforme online delle compagnie aeree per prenotare le tratte internazionali. La possibilità di prenotare direttamente sui siti si aggiunge alle consuete modalità di acquisto.

Il “Gino Lisa” amplia il suo raggio: ora puoi acquistare il tuo volo da Foggia verso l'Europa (e non solo.) direttamente sui siti di AirFrance e KLM, sfruttando l'Interline con Aeroitalia su Milano Linate Foggia, 9 marzo 2026 – L’Associazione e Community Mondo Gino Lisa, da sempre attenta allo sviluppo e alla crescita dell’Aeroporto di Foggia, comunica un’importante evoluzione nell’accessibilità internazionale del “Gino Lisa”. Sebbene l’accordo di Interline tra Aeroitalia e i vettori Air France, KLM e Delta fosse già operativo dal luglio 2025, la sua fruizione era finora limitata quasi esclusivamente al canale delle agenzie di viaggio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il “Gino Lisa” amplia il suo raggio: ora puoi acquistare il tuo volo da Foggia verso l’Europa direttamente sui siti di AirFrance e KLM

